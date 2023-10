Von: Björn Jahner | 06.10.23

Foto: The Nation

SI RACHA: Ein ehemaliger Sträfling hat sich von seiner kriminellen Vergangenheit inspirieren lassen und seinen Laden am Straßenrand „Ice Cream by Thief“ genannt – und damit ein florierendes Geschäft in der Ostküstenprovinz Chonburi eröffnet.

Chatchanan Tunrengkim sagte gegenüber der Presse, dass er die Eisdiele kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis eröffnete.

Die Kunden strömen nun in Scharen, um seine hausgemachten Produkte zu probieren, angelockt durch den cleveren Namen und die Toppings, die Chatchanan kostenlos anbietet.

Foto: The Nation

Der ehemalige Häftling und Fabrikfahrer sagt, dass er mit dem Geschäft, das sich in der Nähe des Khao-Khayai-Marktes im Bezirk Si Racha befindet, mindestens 5.000 Baht pro Tag verdient.

Zunächst bestellte er das Eis bei einem örtlichen Hersteller, beschloss dann aber, die Geschmacksrichtungen selbst herzustellen. Er begann mit einem Verkaufsstand am Straßenrand, bevor er die Eisdiele in der Nähe des Marktes eröffnete, als das Geschäft gut lief.

Passenderweise sind Chatchanans Eiscremes mit 10 Baht pro Portion ein Schnäppchen. Er versüßt den Kunden das Geschäft sogar noch, indem er ihnen eine unbegrenzte Anzahl von Toppings kostenlos anbietet.

Foto: The Nation

Die witzigen – und schmackhaften – Marketing-Gimmicks funktionierten wie von Zauberhand, und die Posts der Kunden in den sozialen Medien wirkten wie kostenlose Werbung im Netz.

Die Kunden können in der Eisdiele auf einem Stuhl Platz nehmen und frisches Eis essen oder es in einer Box mit nach Hause nehmen.

Über 20 hausgemachte Geschmacksrichtungen sind erhältlich, darunter Kokosmilch, Erdbeere, Limette und Durian. Zu den Toppings gehören Mais, Kokosnussgelee, Weißbrot und Kürbis.

Chatchanon sagt, dass er jetzt 150 bis 200 Kilogramm Eiscreme pro Tag verkauft und damit zwischen 5.000 und 8.000 Baht verdient.

Zu seinen Kunden zählen Studenten, Arbeiter und Kinder.