Foto: The Nation

BANGKOK: Thailand ist in Gesprächen mit dem chinesischen Pharmakonzern Sinovac Biotech, um weitere fünf Millionen Dosen CoronaVac zu kaufen, nachdem am Samstag eine weitere Lieferung von 800.000 Dosen des Coronavirus-Impfstoffs in Bangkok eintrafen.

Die Vereinbarung des Landes mit Sinovac sieht die Lieferung von zwei Millionen Dosen vor. Die ersten 200.000 trafen am 24. Februar ein, 800.000 am Samstag, gefolgt von einer Million im April. Nach dem aktuellen Plan der Regierung wird AstraZeneca den gesamten verbleibenden Impfstoffbedarf des Landes für den Rest des Jahres 2021 liefert. Insgesamt 26 Millionen Dosen, die vor Ort von Siam Bioscience hergestellt werden, sollen von Juni bis August zur Verfügung gestellt werden, weitere 35 Millionen werden von September bis Dezember folgen. Nach offiziellen Angaben wurden bis Donnerstag 61.791 Menschen geimpft.

Eine von der Federation of Thai Industries (FTI) durchgeführte Umfrage ergab, dass 109 Unternehmen bis zu 51.000 Arbeiter impfen wollen, sobald die Behörden den Import der zugelassenen Impfstoffe durch den privaten Sektor genehmigen. Die FTI hofft, dass die Impfungen im Juni oder noch früher beginnen können.