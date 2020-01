Written by: Michael Lenz | 15/01/2020

PHNOM PENH: Das Hongkonger Unternehmen China Conch Venture Holdings Ltd. will in ein Abfall-Energie-Projekt in der Provinz Kampong Cham investieren.

Die Firma habe bereits eine Feldstudie auf einer Mülldeponie und in einer Recyclinganlage durchgeführt, berichtete die „Phnom Penh Post“. „Wenn dieses Projekt verwirklicht wird, hilft es, den Energiebedarf der Bekleidungsfabriken an 16 Standorten zu decken und ihre Produktionsketten zu erweitern“, sagte Provinzgouverneur Un Chanda. Derzeit sammeln sich in der Provinz durchschnittlich 250 Tonnen Müll pro Tag auf den Deponien im Bezirk Chamkar Leu. Ein ähnliches Projekt zur Erzeugung von Strom aus Abfall plant eine chinesische Firma in der Provinz Preah Sihanouk.