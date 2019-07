Von: Michael Lenz | 17.07.19

YANGON: Staatsrätin Aung San Suu Kyi und Präsident U Win Myint werden bei der Parlamentswahl in Myanmar im Herbst 2020 wieder kandidieren. Das kündigte ein Sprecher der Regierungspartei Nationale Liga für Demokratie (NLD) gegenüber Medien in Myanmar an.

„Das Land braucht weiterhin Menschen eines besonderen Kalibers. Ja, sie werden zur Wahl antreten“, sagte der Sprecher. Offen ist laut politischen Beobachtern in Rangun jedoch, wie der ehemalige politische Häftling U Win Myint, 67, und die gesundheitlich angeschlagene 73 Jahre alte Aung San Suu Kyi ihren Wahlkampf gestalten wollen. Die Verfassung verbietet den Führern des Staates parteipolitische Aktivitäten. Einzige legale Möglichkeit eines aktiven Wahlkampfes wäre ein Rücktritt von den Staatsämtern.