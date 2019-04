Von: Redaktion DER FARANG | 01.04.19

BANGKOK: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) wird die Konzession für den zollfreien Verkauf auf dem Flughafen Suvarnabhumi im Mai auf einer Auktion vergeben.

Die bestehende Duty-Free-Lizenz der King Power Group läuft 2020 aus. Das Duty-Free-Geschäft profitiert vom boomenden Tourismus in Thailand. Im Vorjahr kamen mehr als 38 Millionen Ausländer nach Thailand. Die King Power Group, Eigentümer des Fußballclubs Leicester City der englischen Premier League, besitzt derzeit Lizenzen für den zollfreien Einzelhandel und für die zollfreie gewerbliche Geschäftstätigkeit am Internationalen Flughafen Suvarnabhumi sowie an den Flughäfen Chiang Mai, Hat Yai und Phuket.

Im Rahmen einer neuen Vereinbarung hat AoT die neuen Konzessionen in zwei separate Verträge aufgeteilt - einen für Suvarnabhumi, für den Airport können Unternehmen im Mai bieten, und einen weiteren Vertrag für die Flughäfen Chiang Mai, Hat Yai und Phuket. Dafür steht der Auktionstermin noch nicht fest. Die Konzession beginnt am 28. September 2020 und endet am 31. März 2031. Die Ausschreibung für Suvarnabhumi findet am 22. Mai statt und die Ergebnisse werden bis zum 31. Mai bekannt gegeben. AOT erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr 16,7 Milliarden Baht aus Konzessionen, 13,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.