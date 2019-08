SANAA (dpa) - Bei einem Angriff mutmaßlicher Al-Kaida-Extremisten auf ein Militärlager im Süden des Bürgerkriegslandes Jemen sind Augenzeugen zufolge mindestens 17 Soldaten ums Leben gekommen.



Die Angreifer des Terrornetzwerks Al-Kaida hätten das Lager in der Provinz Abjan kurzzeitig in ihrer Gewalt gehalten, berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die dort stationierten Kräfte hätten die Kontrolle jedoch zurückgewonnen.

Bei diesen Truppen handelt es sich um lokale Einheiten, die mit den Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) verbündet sind. Die VAE und Saudi-Arabien unterstützen in Jemens Bürgerkrieg die Gegner der Huthi-Rebellen, die große Teile des Landes überrannt haben. Eine offizielle Stellungnahme zu dem Angriff gab es zunächst nicht.

Erst am Donnerstag waren bei Anschlägen auf ein Militärlager und eine Polizeistation in der Hafenstadt Aden im Süden des Landes mindestens 60 Menschen getötet worden. Diese Angriffe richteten sich ebenfalls gegen lokale Truppen, die von den VAE unterstützt wurden.

Den Angriff auf das Militärlager beanspruchten die Huthi-Rebellen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag auf die Polizeistation für sich. Terrororganisationen machen sich das Chaos der Bürgerkriegs in dem bitterarmen Land zunutze.