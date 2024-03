Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.24

Ein verzweifelter Schritt in Bangkok: Ein Obstverkäufer bietet sein Auge zum Verkauf an, um seine Schulden zu begleichen. Foto: The Nation

BANGKOK: Ein thailändischer Obstverkäufer aus Bangkok hat Aufsehen erregt, indem er anbot, eines seiner Augen zu verkaufen, um seine Schulden zu begleichen. Dieser extreme Schritt verdeutlicht die verzweifelte Situation von Schuldnern, die mit informellen Schulden kämpfen. Die Geschichte wurde auf der Facebook-Seite „Panda Lab Doctor“ bekannt und löste eine breite Diskussion über die Schattenseiten der informellen Kreditwirtschaft aus.

Die Geschichte eines 57-jährigen thailändischen Obstverkäufers aus Bangkok, der bereit ist, eines seiner Augen zu verkaufen, um seine Schulden zu begleichen, hat im Internet für Aufsehen gesorgt. Die Facebook-Seite „Panda Lab Doctor“ veröffentlichte am Freitag ein Bild des Mannes, wie er Obst verkauft, mit einem Schild vor ihm, auf dem steht: „Dringend: ein Auge zum Verkauf“.

Begleitet wurde das Bild von einem Kommentar, der Mitgefühl ausdrückt: „Es tut mir leid für ihn. Ihn im Bezirk Bangbon in Bangkok Obst verkaufen zu sehen und bereit zu sein, auch eines seiner Augen zu verkaufen.“

Ein Schrei nach Hilfe

Später suchten lokale Medien den Obstverkäufer für ein Interview auf und berichteten, dass der 57-Jährige sein Auge verkaufen wollte, weil er Geld benötigte, um seine informellen Schulden zu begleichen. Er betonte, dass sein Auge wirklich zum Verkauf stand und dass er keine Geschichte erfunden habe, um Mitleid zu erregen. Der Mann erklärte auch, dass er Geld für eine Investition geliehen hatte, die jedoch scheiterte.

Illegale Organhandel

Der Handel mit Organen ist in Thailand illegal, und es wurden mehrere Gesetze und Vorschriften erlassen, um solche Handlungen zu verhindern. Beispielsweise würde ein Arzt, der an einer gesunden Person eine Operation durchführt, die Artikel 295 und 297 des Strafgesetzbuches verletzen, die beide den Akt der Verstümmelung betreffen, sowie andere Gesetze gegen Menschenhandel. Auch die Vorschriften der thailändischen Rotkreuz-Gesellschaft verbieten den Verkauf von Organen, wobei nur Spenden von Verwandten erlaubt sind. Ärzte, die am Organhandel beteiligt sind, würden auch ernsthaft gegen die medizinische Ethik verstoßen.

Ein verbreitetes Problem informeller Schulden

Der Obstverkäufer gehört zu mehr als 100.000 Menschen, die in Schulden gefangen sind, nachdem sie Geld von Kredithaien zu hohen Zinssätzen geliehen haben, wie aus Informationen der Regierung hervorgeht. Payong Srivanich, der Präsident der Thailändischen Bankenvereinigung, schätzte früher, dass der Wert der informellen Schulden landesweit etwa 3,97 Billionen Baht betragen könnte. Die aktuelle Verwaltung zielt darauf ab, das Problem anzugehen, indem sie das Thema auf die nationale Agenda setzt und ein Schuldenentlastungsprogramm startet. Die Initiative erhielt in den letzten drei Monaten insgesamt 149.833 Anträge mit einer Gesamtschuldenlast von 11,09 Milliarden Baht.

Thailand hat eines der höchsten Verhältnisse von Haushaltsschulden in der Region, mit 16,2 Billionen Baht (S$608,4 Milliarden) oder 90,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes am Ende des Septembers 2023, wie Reuters berichtete. Die Nutzung illegaler Kredithaie ist unter einkommensschwachen Familien, die keine Bankkredite erhalten können, weit verbreitet, wobei viele Menschen durch Schulden mit hohen Zinssätzen in der Falle sitzen. Premierminister Srettha Thavisin sagte am 28. November: „Informelle Schulden sind wie moderne Sklaverei, die Träume zerstört... und ein chronisches Problem.“