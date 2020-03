Aufwertung von OTOP-Dörfern

Von: Björn Jahner | 06.03.20

Aufgeteilt in acht regionale Routen werden in insgesamt 111 OTOP-Dörfern regionale Produkte, Speisen und Kunsthandwerk angeboten. Foto: Community Development Department

THAILAND: Die Regierung hat sich verpflichtet, in diesem Jahr mehr als 20 OTOP-Dörfer („One Tambon One Product“) in touristisch weniger erschlossenen Provinzen des Landes aufzuwerten.

Mit dem Ziel, den Inlandstourismus zu fördern, sollen sie im nächsten Schritt auf der Webseite der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) bekanntgemacht werden. Vizepremierminister Somkid Jatusripitak, der auch die Position des Vorsitzenden des OTOP-Ausschusses innehat, wies alle relevanten Agenturen an, die Modernisierung der OTOP-Dörfer in den touris­tisch zweitrangigen Provinzen des Landes zu beschleunigen und die Absatzwege für OTOP-Produkte und -Dienstleistungen mittels Internet breiter zu streuen. Da die Entwicklung der OTOP-Dörfer bereits mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt, könnten Somkid folgend viele Produkte und Dienstleistungen möglicherweise aufgewertet werden, um ihre Attraktivität zu erhöhen.

Landesweit gibt es 111 OTOP-Dörfer, die unter der Aufsicht des Innenminis­teriums stehen und in acht regionale Routen aufgeteilt sind: Die Lanna-Zivilisationsroute, die Ostküstenroute, die Nordost-Zivilisationsroute, die Westküstenroute, die Chao-Phraya-Fluss-Lebensweise-Route, die Andamanenroute, die Mekong-Lebensweise-Route und die Weltkulturerbe-Route. Somkid fügte hinzu, dass alle relevanten Agenturen, darunter staatliche Banken wie die Staatssparkasse sowie die Bank für Landwirtschaft und landwirtschaftliche Genossenschaften, angewiesen wurden, zinsgünstige Darlehen zu gewähren.