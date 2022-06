Von: Björn Jahner | 15.06.22

BANGKOK: In Bangkok soll eine Frau geständig sein, den Schützen angeheuert zu haben, der ihren „Schürzenjäger“-Ehemann tötete. Sie sagte gegenüber der Polizei aus, sie sei verärgert über seine zahlreichen Affären mit anderen Frauen und seine häufigen körperlichen Misshandlungen.

Die Polizei der Economic Crime Suppression Division verhaftete Charoensri T., 41, am Dienstag vor einem Geschäft für traditionelle Thai-Massagen im Bang Khen Distrikt in Bangkok, informierte Pol Maj Majors Phutthidej Boonkraphue, Kommandant der Division, am Mittwoch der Presse.

Khun Charoensri wurde aufgrund eines 2014 vom Bezirksgericht Chaiya in Surat Thani ausgestellten Haftbefehls gesucht. Ihr wurde vorgeworfen, den Mord an ihrem Mann geplant zu haben, Diebstahl begangen und gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.

Als die CSD-Ermittler sie aufspürten, arbeitete sie als Masseurin im Bezirk Bang Khen und wurde dort am Dienstag verhaftet.

Bei der Vernehmung sagte Khun Charoensri, sie habe 11 Jahre lang mit ihrem Mann zusammengelebt. Er habe sich sehr verändert und habe Affären mit anderen Frauen gehabt. Schlimmer noch, er habe das von ihr verdiente Geld ausgegeben und es diesen Frauen gegeben.

Als sie erfuhr, was vor sich ging, stritten sie sich häufig und er griff sie oft körperlich an.

Sie sagte, sie habe ihn sehr geliebt, aber sie hatte Angst, dass er sie eines Tages umbringen könnte, weil er oft eine Waffe bei sich trug. Deshalb habe sie einen Bewaffneten angeheuert, um ihn zuerst zu töten. Das hat sie 100.000 Baht gekostet.

Als der Auftragskiller ihren Mann tötete, stahl er angeblich seine goldene Halskette, die fünf Baht wert war, und seine Waffe. Sie floh nach Bangkok, bevor sie verhaftet werden konnte.

Khun Charoensri befindet sich in Polizeigewahrsam.