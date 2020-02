Auftakt zum Karneval von Rio

Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.20

RIO DE JANEIRO (dpa) - Nachdem der Straßenkarneval in Rio de Janeiro mit einer großen Party am Strand von Copacabana bereits im Januar begonnen hat, finden von diesem Freitag an die weltberühmten Umzüge im Sambodrom statt.

Sieben Sambaschulen der Série A sollten am Freitagabend (Ortszeit) den ersten der vier Tage Defilees eröffnen. Am Sonntag und Montag starten die Schulen der Spezialgruppe im Wettstreit um den Titel der besten Sambaschule.

Er ist organisiert in einem Liga-System mit Auf- und Absteigern wie beim Fußball, das Wertungssystem ähnelt eher dem beim Eiskunstlauf mit Noten bis zu zehn Punkten. Die «Estação Primeira de Mangueira» möchte dabei mit einer Neuauslegung des Leben Jesu ihren zweiten Titel in Folge gewinnen. Ihr Jesus ist schwarz, er hat indigenes Blut, kommt in einem Frauenkörper daher. Eine der beliebtesten Sambaschulen Brasiliens fordert damit auch die immer stärker werdenden Konservativ-Religiösen des Landes heraus. Der Karneval in Rio ist zuletzt überhaupt immer politischer geworden.