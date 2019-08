Von: Redaktion DER FARANG | 07.08.19

LOCARNO (dpa) - Mehr als 200 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme stehen beim 72. Internationalen Filmfestival im schweizerischen Locarno auf dem Programm. Das Festival sollte am Mittwochabend mit der italienischen Familiensaga «Magari» von Regisseurin Ginevra Elkann eröffnet werden. Es dauert bis zum 17. August.

Das deutsche Kino ist stark vertreten. Mit «Das freiwillige Jahr» des Regie-Duos Ulrich Köhler und Henner Winckler feiert ein deutscher Film in Locarno seine Weltpremiere und bewirbt sich um den Hauptpreis, den Goldenen Leoparden. «Das freiwillige Jahr» beleuchtet ein Vater-Tochter-Drama im Spannungsfeld sozialer Fragen.

Insgesamt sind 17 Spiel- und Dokumentarfilme im Wettbewerb um den Goldenen Leoparden. Eine fünfköpfige Jury, zu der auch die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach gehört, entscheidet über die Preise.

Der deutsche Regisseur Patrick Vollrath zeigt sein Spielfilmdebüt «7.500» mit Hollywood-Star Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle. Vollraths Thriller um einen Terroranschlag läuft außer Konkurrenz im Rahmen der Freiluftaufführungen für etwa 8.000 Zuschauer am Ufer des Lago Maggiore. Er hat die Chance, den begehrten Publikumspreis zu gewinnen. Elsa Kremser und Levin Peter hoffen mit dem filmischen Essay «Space Dogs», in dem sie Moskau gestern und heute erkunden, auf den Preis der Nachwuchs-Sektion.

Das Festival wird erstmals von der Französin Lili Hinstin geleitet. Sie setzt auf eine gesellschaftskritische Ausrichtung des Programms. Dazu sagte sie vorab: «Das Kino soll uns helfen, unsere Wohlfühlzonen zu verlassen und uns den drängenden und verunsichernden Fragen der Gegenwart zu stellen.»