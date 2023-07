Aufstieg auf den Großglockner endet für zwei Alpinisten tödlich

Von: Redaktion (dpa) | 10.07.23

UTTENDORF: Zwei Alpinisten sind bei einer Tour zum Großglockner ums Leben gekommen.

Die beiden Österreicher waren am Sonntag von einer Hütte aufgebrochen und wollten nach Angaben der Behörden über den Kastengrat zum mit knapp 3800 Metern höchsten Berg Österreichs aufsteigen. Da sie sich bis zum Abend nicht mehr meldeten, sei eine Suchaktion gestartet worden. Am Montag seien die beiden tot aufgefunden worden. Die Männer im Alter von 33 und 42 Jahren galten als erfahrene Alpinisten. Sie waren noch in der ersten Hälfte des Grates abgestürzt und etwa 100 Meter unterhalb auf dem Gletscher liegen geblieben.