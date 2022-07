Aufständischer stirbt bei Schusswechsel mit Polizei

Sicherheitskräfte in Pattani. Foto: epa/Abdullah Wangni

PATTANI: Ein Mann wurde tot in einem Haus aufgefunden, in dem er sich nach einem Schusswechsel mit der Polizei und Soldaten im Bezirk Muang am frühen Dienstag versteckt hatte, teilte die Polizei der Presse mit.

Der Schusswechsel ereignete sich gegen 4 Uhr morgens, als eine Einheit der Militärpolizei das Haus Nr. 40 im Dorf Moo 2 im Tambon Khlong Maning im Bezirk Muang umstellte.

Die Aktion erfolgte, nachdem die Polizei Hinweise erhielt, dass sich in dem Haus Mitglieder der von Bukhori Kari geführten muslimischen Rebellengruppe verstecken würden.

Als sich die Einsatzkräfte dem Haus näherten, eröffneten die Aufständischen das Feuer auf sie, weshalb sie das Feuer erwiderten.

Nach dem Schusswechsel wurde bei der Durchsuchung des Hauses ein Mann gefunden, der seinen Schusswunden erlegen war. Er wurde als Mayaki Malaching, 30, identifiziert, der aus Pattanis Bezirk Sai Buri stammte und als mutmaßlicher Aufständischer galt, so die Polizei.