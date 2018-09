Von: Redaktion DER FARANG | 09.09.18

NARATHIWAT: Beim Angriff einer Gruppe Bewaffneter wurden am Samstagnachmittag im Bezirk Chanae zwei Verteidigungshelfer getötet und zwei weitere verletzt.

Laut Leutnant Adipong Promnu, Ermittler bei der Polizei von Chanae, waren gegen 17.20 Uhr fünf bewaffnete Männer hinter Büschen plötzlich aufgetaucht und hatten das Feuer auf einen Unterstand in der Nähe eines Gebäudes eröffnet, das als Lernzentrum des Dorfes dient. Zwei Männer und zwei Frauen wurden von Schüssen getroffen. Die Hausbesitzerin starb vor dem Haus, die drei anderen wurden teils schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag ein weiterer Verteidigungshelfer seinen Verletzungen. Bei den Angreifern handelte es sich vermutlich um Aufständische

In Pattani haben Polizei und Ranger am Samstag auf einer Patrouille im Dorf Ban Lan Chang drei Männer mit einer selbstgebastelten Bombe verhaftet. Die beiden Motorradfahrer und ein Sozius wurden in einer Kautschukplantage gesichtet und durchsucht. In einer Tasche des Sozius fand die Polizei eine Gasflasche mit etwa 20 Kilogramm Sprengstoff sowie im Motorrad einen Sprengsatz. Die drei Männer im Alter zwischen 25 und 32 Jahren wurden zur weiteren Befragung in das Camp Ingkhayut Borihan in Pattanis Bezirk Nong Chik gebracht.