Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.18

Sicherheitskräfte auf Spurensuche am Tatort. Foto: The Nation

PATTANI: Bei einem Angriff von Aufständischen im Dorf Ban Don Na wurden am Dienstagabend zwei Ranger getötet und vier weitere verletzt.

Die vier verletzten Ranger wurden zur Notfallbehandlung in das Armeekrankenhaus im Fort Ingkhayut Borihan gebracht und anschließend zum Krankenhaus Pattani transportiert. Die sechs Ranger waren auf drei Motorrädern auf einer Patrouille, als sie von Aufständischen unter Beschuss genommen wurden. Die Ranger feuerten zurück. Nach einem fünfminütigen Schusswechsel zogen sich die Aufständischen zurück. Der Kommandeur der Pattani-Taskforce, Generalmajor Jatuporn Klumpasut, schickte am Mittwochmorgen 100 Soldaten und Polizisten in das Dorf, um nach den Angreifern zu suchen.