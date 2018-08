Von: Redaktion DER FARANG | 13.08.18

NARATHIWAT/PATTANI: Aufständische haben eine Mutter und ihre Tochter sowie einen Ranger erschossen.

Mutter und Tochter kehrten in der Unruhe-Provinz Narathiwat am Samstagmorgen auf einem Motorrad von einem Markt zurück. Ein Motorrad holte sie ein, der Sozius gab mehrere Schüsse ab. Die 40 Jahre alte Frau wurde in der Brust getroffen, die 18 Jahre alte Tochter im Rücken. Der Sozius nahm das Motorrad der Toten und flüchtete gemeinsam mit dem zweiten Aufständischen. In Pattani hatte ein Ranger am Samstag die Straße vor seinem Posten überquert, um die Beleuchtung an einer überdachten Bushaltestelle abzustellen. Der 23-Jährige wurde von mehreren bewaffneten Männern angegriffen und erschossen. Nach dem Anschlag flüchteten sie in einen Wald hinter dem Dorf. Ranger des Postens 4204th Ranger Company stellen an dem Wartehäuschen abends das Licht an und morgens wieder aus.