Written by: Björn Jahner | 17/03/2019



PATTAYA: Am 29. März feiert mit dem X2 Pattaya Oceanphere eines der aufregendsten neuen Hotels im Großraum Pattaya seinen Markteintritt. Das Luxus-Resort in direkter Strandlage in Bang Sare verwöhnt seine Gäste mit 59 Pool-Villen im schlichten, modernistischen Design, die mit 137 bis 257 Quadratmetern äußerst großzügig bemessen sind.

Zu den Ausstattungsmerkmalen aller Villen-Typen zählen sehr geräumige Badezimmer, eine Küche und Terrasse, ein privater Swimmingpool sowie eine gemütlichen Sala im Freien zum Relaxen. Das X2 Pattaya Oceanphere verfügt auch über einen Rooftop-Pool mit atemberaubendem Blick auf den Golf von Thailand sowie ein Restaurant. Beliebte Touristenattraktionen wie die beiden Wasserparks Cartoon Network Amazone und Ramayana, der Nong Nooch Tropical Garden, Buddha-Berg Khao Chi Chan und das Weinbau- und Ausflugsgebiet Silverlake befinden sich in direkter Nähe. Zur Eröffnung wirbt das Resort mit Spezialpreisen ab 7.415 Baht für eine luxuriöse Pool-Villa.