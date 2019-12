Aufgemotzte SUVs

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 21.12.19

THAILAND: BMW Thailand nimmt Bestellungen für die M-Modelle des X3 und X4 entgegen. Die beiden mittelgroßen Geländewagen mit der Bezeichnung X3 M und X4 M sind mit einem neuen 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Twin-Turbo-Motor ausgestattet.

Es gibt zwei Ausgangsleistungen für beide: 480 PS in normaler Ausführung und 510 PS in der schnelleren Spezifikation mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km / h in 4,2 bzw. 4,1 Sekunden. Die für thailändische Kunden verfügbare Version ist die schwächere von beiden. Während der Preis für den X3 M bei 7,699 Millionen Baht liegt, verlangt der sportlichere X4 M 300.000 Baht mehr. Der aufgemotzte X3 und X4 wird wie bei M üblich mit einem schwarzen Kühlergrill, speziell entwickelten Rädern und vier Auspuffrohren versehen. Der Innenraum verfügt über die üblichen roten Tasten am Lenkrad, mit denen die individuellen Einstellungen der verschiedenen Fahrparameter gespeichert werden können.