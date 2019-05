Von: Michel Winde und Michael Fischer (dpa) | 09.05.19

SIBIU (dpa) - Das Gezerre um den Brexit hat den Reformeifer der EU ausgebremst. Trotzdem werden beim Gipfel in Sibiu eine Menge Ideen auf den Tisch kommen. Von einem Land werden sie aber vermisst.

Eigentlich sollte es der große Aufbruch werden, das Treffen von Kanzlerin Angela Merkel und ihren EU-Kollegen an diesem Donnerstag in Sibiu (Hermannstadt) in Rumänien. Nach dem für Ende März geplanten EU-Austritt Großbritanniens und vor der Europawahl Ende Mai wollten die verbleibenden 27 Staaten an diesem 9. Mai - dem Europatag - Geschlossenheit demonstrieren. Und sie wollten umreißen, wie die Union ohne Großbritannien weitermachen soll.

«Der Sibiu-Gipfel ist der Moment, in dem wir allen Europäerinnen und Europäern eine klare Perspektive für die Zukunft bieten müssen», hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im vergangenen Jahr als Ziel für das Treffen am Rande der Karpaten ausgegeben.

Es kam aber anders als erwartet. Die Briten sind noch immer in der EU und kaum jemand würde heute noch darauf wetten, wie lange noch. Das Gezerre um den Brexit hat die EU ein Stück weit gelähmt und den Blick in die Zukunft zunächst einmal verstellt.

Gemessen an dem ursprünglich formulierten Anspruch ist der Gipfel also eigentlich schon gescheitert, bevor er begonnen hat. Trotzdem kommt er zusammen - ohne Großbritannien. Und immerhin gibt es jede Menge Ideen, wie die Europäische Union verändert werden kann.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sein erstes Reformprogramm bereits im September 2017 präsentiert und im März des laufenden Jahres nachgelegt. Vor einigen Tagen ließ auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz einen Testballon fliegen. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez haben ebenfalls ihre Vorstellungen von einer zukünftigen EU skizziert, genauso wie die niederländische Regierung. In einem gemeinsamen Papier machen sich zudem acht Länder - Frankreich, Belgien, Luxemburg, die Niederlande, Dänemark, Schweden, Portugal und Spanien - für mehr Klimaschutz stark.

Und Deutschland? Ausgerechnet das wirtschaftsstärkste und bevölkerungsreichste Land der Gemeinschaft bleibt ziemlich stumm. Von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war vor der Abreise nach Sibiu nichts zu hören. Keine Reformidee und noch nicht einmal eine Reaktion auf eine Idee. Die Erwartungen an den Gipfel seien «nicht überbordend», heißt es etwas resignierend selbst in der Union. Die Grünen-Europapolitikerin Franziska Brantner sagt es deutlicher: «Die Enttäuschung aller Pro-Europäerinnen und Pro-Europäer über den Gipfel ohne nennenswerte Ergebnisse ist deshalb auch eine Enttäuschung über Deutschlands Europapolitik.»

Die Ideen, die von den anderen auf dem Tisch liegen, sind mitunter ziemlich widersprüchlich. Der österreichische Regierungschef Kurz fordert, die EU-Verträge gleich neu zu verhandeln. Flüchtlinge, Brexit, Schuldenkrise - für diese Herausforderungen sei die EU zuletzt nicht gerüstet gewesen. «Es braucht einen Vertrag mit klaren Sanktionen gegen Mitglieder, die Schulden machen, Strafen für Länder, die illegale Migranten nicht registrieren und durchwinken, sowie harte Konsequenzen bei Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit und die liberale Demokratie.» Neben neuen Verträgen fordert Kurz, den Straßburger Sitz des EU-Parlaments aufzugeben und die EU-Kommission zu verkleinern.

Sein Ruf nach harten Strafen bei Rechtsstaatsverstößen könnte zum Beispiel Polen treffen. Dort hat die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS seit 2015 das Gerichtswesen umfassend reformiert und sich damit ein EU-Strafverfahren eingehandelt. Anstatt einzulenken, fordert Ministerpräsident Morawiecki in einem «Politico»-Gastbeitrag, es sei an der EU, ihren Kurs zu ändern - und nennt ähnliche Gründe wie Kurz: Brexit, Migration, Terrorismus, wirtschaftlicher Abschwung. Es brauche eine Neuerfindung der EU. «Wir brauchen eine Union der Nationen 2.0.»

Als Prioritäten nennt Morawiecki den Kampf gegen Protektionismus und Monopole, eine faire Besteuerung von Digitalriesen sowie mehr Innovation für wirtschaftliches Wachstum. Und er betont, die Fördergelder der EU seien ein großes Erfolgsmodell sowie Vehikel europäischer Modernisierung. Was Morawiecki nicht schreibt: Polen ist eines der EU-Länder, das am meisten von dem Geld aus Brüssel profitiert. Ebendiese Mittel könnten für Polen gekürzt werden, wenn es nach Österreichs Kurz geht.

Auch die Niederlande setzen auf die Einhaltung des Rechtsstaats als Schlüsselprojekt. Anders als Polen und Österreich zählen sie aber auch den Klimawandel dazu. Und Spaniens Regierungschef Sánchez betont neben dem Klimawandel oder dem Ausbau des Binnenmarkts vor allem die soziale Dimension. Bei der Migration nach Europa brauche es unter den EU-Staaten auch eine Verteilung von Asylsuchenden auf die EU-Staaten. Das wiederum lehnt Polens Morawiecki ausdrücklich ab.

Und was ist jetzt mit der gemeinsamen Vision für die Zukunft? Im Entwurf der Gipfel-Erklärung finden sich eher wachsweiche Bekenntnisse. «Wir bleiben zusammen, durch dick und dünn», heißt es da. Und: «Wir können und wir werden mit einer Stimme sprechen.» Zudem werden zehn «Verpflichtungen» für die Zeit nach der Wahl genannt, unter ihnen die gemeinsame Achtung der Rechtsstaatlichkeit, die Angleichung der Lebensverhältnisse in Europa und eine stärkere Rolle der EU in der Welt.

Der große Wurf, beim EU-Gipfel am Europatag gelingt er wohl nicht - noch nicht. In der Berliner Koalition heißt es, Rumänien sei vielleicht auch nicht die richtige Ratspräsidentschaft, um die Auflösung eines Reformstaus zu organisieren. In solchen Sätzen schwingt aber auch eine Befürchtung mit. Die Befürchtung, dass der Berg der unerledigten Aufgaben immer weiter anwachsen könnte - bis Mitte 2020. Dann übernimmt Deutschland die Präsidentschaft.