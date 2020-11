Aufblasbare Enten neues Symbol der Demonstranten

Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.20

BANGKOK: Regierungsfeindliche Demonstranten versammelten sich am Mittwochabend vor dem SCB-Park, dem Hauptsitz der Siam Commercial Bank im Bezirk Chatuchak.

Um 22.15 Uhr waren in der Nähe des Kundgebungsorts eine Explosion und etwa fünf Schüsse zu hören. Das medizinische Notfallzentrum Erawan berichtete um 23.10 Uhr, dass ein Mann in den Unterleib geschossen wurde und ins Krankenhaus Praram 9 gebracht wurde.

Protestanführer Parit „Pinguin" Chiwarak kam in einem gelben Entenanzug an. Der Studentenaktivist hielt ein Schild mit der Aufschrift „Citizen Area" in der Hand. Die Schauspielerin Inthira „Sine" Charoenpura erschien mit aufblasbaren Gummienten. Demonstranten schlossen sich ihr beim Aufblasen der Enten an. Die Enten sind zu einem weiteren Symbol der Kundgebung geworden. Verteilt wurden 3.000 Coupons mit dem Bild einer gelben Ente an die Demonstranten. Jeder Gutschein hatte einen deklarierten Wert von 10 Baht und konnte beim Kauf von Lebensmitteln an nahe gelegenen Teilnehmerständen verwendet werden. Ein Parkplatz vor dem SCB-Park war voll besetzt mit Verkaufsständen, an denen gegrillte Hotdogs, Würstchen und Fischbällchen, T-Shirts und andere Artikel verkauft wurden.