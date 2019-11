Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.19

BANGKOK: Die Expressway Authority of Thailand (EXAT) verzichtet zum neuen Jahr auf zwei Schnellstraßen auf die Mautgebühr.

Laut Surong Bulakul, Vorstandsvorsitzender der EXAT, müssen Autofahrer die Mautgebühr für den Burapha Withi Expressway und den Kanchanaphisek Expressway (Bang Phli-Suksawas) an acht Tagen nicht bezahlen, und zwar ab 27. Dezember um 12.01 Uhr bis zum 3. Januar um Mitternacht. Darüber hinaus senkt EXAT ab Januar an vier Checkpoints auf dem Chaloem Maha Nakhon Expressway (Din Daeng, Bang Na, Dao Khanong und Bang Chak) die Gebühren an den automatischen Schaltern (Easy Pass) um 5 Baht, weiter an zwei Checkpoints auf dem Sirat Expressway (Pracha Chuen und Asoke) vom 6. Januar bis 6. März zwischen 4 und 7 Uhr. Surong gab weiter bekannt, dass der EXAT-Vorstand zugestimmt hat, seinen Mitarbeitern zum Jahresende einen Bonus in Höhe des Fünffachen ihres Gehalts zu zahlen.