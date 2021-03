Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Jetzt ist es offiziell: Die Höchstgeschwindigkeit auf vierspurigen Highways in Thailand wird auf 120 Stundenkilometer angehoben. Die neue Regelung wurde am Mittwoch in der „Royal Gazette“ veröffentlicht.

Zuvor lag die Höchstgeschwindigkeit bei 90 km/h. Laut Verkehrsminister Saksayam Chidchob zielt das höhere Tempo darauf ab, den Verkehrsfluss entsprechend den Straßenverhältnissen zu verbessern ohne die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu vernachlässigen.

Das neue Limit gilt nur für Highways mit vier oder mehr Fahrspuren (mindestens zwei Fahrspuren in jeder Richtung, die durch einen Mittelstreifen getrennt sind). Auf diesen Straßen gelten aber weiter Verkehrsschilder, die ein Tempo unter 120 km/h angeben. Die neue Höchstgeschwindigkeit gilt nicht für Straßen, die Kreuzungen oder U-Turns aufweisen.

In Thailand gelten folgende Geschwindigkeitsbegrenzungen je nach Fahrzeugtyp und unter Berücksichtigung des neuen Tempolimits: