BANGKOK: Am letzten Spieltag der Thai League 1 ist die letzte Entscheidung gefallen: Neben Air Force, Ubon UMT, Navy und Police Tero steigt Bangkok Glass in die Thai League 2 ab.

Die neue Saison beginnt mit 16 Vereinen, deshalb mussten in dieser Spielzeit fünf Erstligisten den Weg in die Thai League 2 antreten. In der Zweiten Liga haben PTT Rayong, Trat FC und Chiang Mai FC den Aufstieg in die Thai League 1 geschafft. Absteigen müssen der Kasetsart FC, Krabi FC und Ang Thong FC.