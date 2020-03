Von: Redaktion DER FARANG | 18.03.20

BANGKOK: Die Leitung des Flughafens Suvarnabhumi hat die Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung von Covid-19 verstärkt, indem alle Personen, die ab Mittwoch um 10 Uhr morgens ankommen, überprüft werden.

Bei der Terminal-Screening-Methode überprüfen und beobachten Thermoscan-Kameras und medizinisches Personal alle Passagiere sowie Personen, die Passagiere abholen, und Beschäftigte, bevor sie die Flughafengebäude betreten. Wenn die Körpertemperatur einer Person 37,5 Grad Celsius überschreitet, wird sie in bestimmte Bereiche gebracht, in denen die Flughafenmitarbeiter nach zehn Minuten ihre Temperatur erneut überprüfen. Wenn die Körpertemperatur immer noch 37,5 Grad überschreitet, wird gemäß den Richtlinien vorgegangen. Der stellvertretende Direktor des Flughafens, Kittipong Kittikachorn, rät den Passagieren, rechtzeitig vor ihren Flügen am Airport anzukommen.

Das Kabinett hat am Dienstag ein Hilfspaket für Fluggesellschaften gebilligt, die von den Auswirkungen von Covid-19 betroffen sind. Ganz oben auf der Liste steht eine Reduzierung der Lande- und Parkgebühren für alle thailändischen und ausländischen Flugzeuge vom 1. April bis 31. Dezember um 50 Prozent. Weiter wurde die Senkung der Verbrauchsteuer für Düsentreibstoff auf den 31. Dezember verlängert.

Laut Nitinai Sirismatthakarn, Präsident des Flughafenbetreibers Airports of Thailand (AoT) ist die Passagierzahl auf den sechs Flughäfen von A0T im vergangenen Monat gegenüber dem Vorjahr um 27,7 Prozent gesunken. Vom 1. bis 16. März sank die Zahl im Durchschnitt um 49 Prozent und an manchen Tagen sogar auf 60 Prozent.