Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.19

BANGKOK: Ein Food Guide weist rund 70 Restaurants auf dem Flughafen Suvarnabhumi auf mit Preisen ab 50 Baht.

Das Verkehrsministerium hat das Food-Guide-Projekt initiiert, um den Fluggästen eine große Auswahl an Speisen zu unterschiedlichen Preise anzubieten. Der Leitfaden ist in gedruckter Form an Informationsständen erhältlich und kann über einen QR-Code digital heruntergeladen werden. Es gibt Speisen in drei Kategorien: zu 50 Baht, 125 Baht und 280 Baht. Laut dem stellvertretenden Verkehrsminister Pailin Chuchottaworn soll das Projekt mit erschwinglichen Speisen auf andere Flughäfen ausgedehnt werden.