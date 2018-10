Von: Martin Beils, Gioia Forster und Jürgen Bätz (dpa) | 09.10.18

DAKAR/BUENOS AIRES (dpa) - Der Weltsport macht meist einen Bogen um Afrika. Der Kontinent war bislang selten Schauplatz von Großereignissen. 2022 findet in den Jugendspielen nun erstmals ein olympischer Wettbewerb statt. Im Senegal herrscht Vorfreude.

Für Staatspräsident Macky Sall war es eine «historische Entscheidung». Stolz twitterte er in der Nacht zum Dienstag: «Senegal ist das erste afrikanische Land, das eine olympische Veranstaltung austragen wird». Die Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Buenos Aires hat das westafrikanische Land als Gastgeber der olympischen Jugendspiele 2022 ausgewählt. Eine Fußball-WM gab es zwar bereits 2010 auf dem Kontinent, olympische Wettkämpfe gab es aber noch nicht auf dem Erdteil.

Ugur Erdener (Türkei), Leiter der IOC-Prüfungskommission, sagte über den künftigen Gastgeber: «Es ist eines der stabilsten Länder der Region und hat ein entschlossenes und ambitioniertes Projekt vorgestellt.»

Derzeit laufen die Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires. Zuvor fanden sie in Singapur (2010) und im chinesischen Nanjing (2014) statt. Die Jugendspiele gelten als Sprungbrett. Zudem sind sie ein Experimentierfeld, bei dem neue Sportarten, Formate und Disziplinen ausprobiert und daraufhin getestet werden, ob sie für die großen Spiele geeignet wären.

Der Weltsport hat mit seinen Topevents meist einen Bogen um Afrika gemacht. Für das auf den Tourismus angewiesene Südafrika war die erfolgreiche Austragung der Fußball-WM 2010 ein großer Image-Gewinn. Bis heute profitiert das Land von der für die WM gebauten Infrastruktur. Kritiker hingegen wenden ein, dass die teuren Stadien - die heute wenig genutzt werden - ein Luxus sind, den sich ein armes Land nicht leisten kann.

Nur einige Male geriet der Kontinent in den Blickpunkt. Zuletzt bei der Vergabe der Fußball-WM 2026, als Marokko gegen die Gemeinschaftsbewerbung von USA, Kanada und Mexiko verlor. Für besonderes Aufsehen hatte 1995 die Rugby-WM gesorgt, als Staatspräsident Nelson Mandela das von weißen Sportlern geprägte Team seines Landes unterstützte und den Siegerpokal überreichte. Bei der Wahl des Olympia-Austragungsortes 2004 war Kapstadt allerdings hinter Sieger Athen und Rom nur auf Platz drei gelandet.

Der Erdteil hat aber sportpolitische Gewicht. Zwölf der 95 IOC-Mitglieder kommen von dem Kontinent. Allerdings gab es auch immer wieder Skandale um afrikanische Funktionäre. Lamine Diack - aus dem Senegal - musste 2015 nach Ermittlungen wegen Geldwäsche und Bestechlichkeit als Präsident des Leichtathletik-Weltverbands und IOC-Ehrenmitglied zurücktreten. Der ehemalige Sprinter Frankie Fredericks ist wegen Korruptionsverdacht seit fast einem Jahr als IOC-Mitglied suspendiert.

Dem Gedanken von Olympischen und Paralympischen Spielen in Afrika steht Andrew Parsons, der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, aufgeschlossen gegenüber. Frühestens wäre das allerdings 2032 nach den Sommerspielen 2028 in Los Angeles möglich. Zunächst verfolgt der IPC-Präsident die Idee, kontinentale Meisterschaften in mehreren Behindertensportarten in Afrika auszurichten. «Algerien, Tunesien, Marokko und Ägypten sind starke Länder im Para-Sport», sagte er im August in Berlin.