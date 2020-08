PATTAYA: Elefantencamps in Thailand haben einen zweifelhaften Ruf. Doch spätestens seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie findet ein Umdenken statt: Weg von fragwürdigen Showaufführungen, bei denen die Tiere dazu genötigt werden, alberne Kunststücke vorzuführen und hin zu elefantenfreundlichen Angeboten. Im Mong Chang Café in Pattaya kann man die grauen Riesen bei einer Tasse Kaffee beobachten und damit ihr Überleben sichern.

Die über das Wasser gespannten Netze sind bei den Besuchern im Mong Chang Café besonders beliebt, bieten sie doch den besten Blick auf die Elefanten.

Während die großen, bekannten Touristenattraktionen in Pattaya unter der bereits länger als sechs Monate andauernden Schließung der Grenzen für ausländische Besucher leiden und ums Überleben kämpfen, haben sich im Umland der Touristenmetropole stillheimlich ideenreich konzipierte Ausflugsziele etabliert, die sich den Social-Media- und Selfie-Hype der einheimischen Bevölkerung zu Nutze machen, aber auch für ausländische Residenten in Thailand sehenswert sind.

Tiercafés, in denen die Besucher bei Kaffee und Desserts zum Beispiel mit Katzen oder Hunden kuscheln können, sind besonders in Bangkok sehr beliebt, denn sie bieten den meistens in kleinen Wohnungen lebenden Hauptstädtern die Chance, Tiere aus nächs­ter Nähe zu erleben, die sie in ihren eigenen vier Wänden selbst nicht halten können. In Pattaya seit kurzem sogar tonnenschwere Vierbeiner, für die selbst eine großzügige Villa zu klein wäre – Elefanten!

Für 20 Baht kann man auf ein Podest klettern und die grauen Riesen mit Bananen (100 Baht) füttern.

Wie auch viele andere Elefantencamps im Land leidet das Pattaya Elephant Village unter den ausbleibenden Touristen. Nach mehrmonatiger Schließung infolge des Ausbruchs der Coronavirus-Pandemie hat das Elefantendorf nun seit wenigen Tagen wieder geöffnet, jedoch mit einem neuen Konzept, das besonders einheimische Besucher anlocken soll: Der Eintritt ist frei, im Gegenzug werden aber auch keine Showaufführungen mit den Dickhäutern angeboten. Mit der Neuausrichtung soll der Drahtseilakt vollzogen werden, trotz Massenarbeitslosigkeit in der thailändischen Bevölkerung und Einreisestopp für ausländische Touristen Einnahmen zu generieren, um die extrem hohen Futterkosten für die grauen Riesen zu decken. So vertilgt ein Elefant pro Tag mehr als 200 Kilogramm vegetarische Nahrung wie Gras, Äste, Rinden, Wurzeln, Früchte und Gemüse.

Kaffee schlürfen und Elefanten beobachten

Das Elefantencafé trifft den Geschmack der einheimischen Gäste, ausländische Besucher sind in der Minderheit.

So entstand die Idee zur Eröffnung eines Elefantencafés, um durch den Verkauf von Speisen und Getränken Einnahmen für die im Camp gehaltenen 20 Dickhäuter zu generieren. Das Mong Chang Café liegt idyllisch an einem See, durch den in regelmäßigen Abständen Elefanten durch das Wasser waten. Zwar tragen die grauen Riesen hier zumeist auch weiterhin Besucher auf ihrem Rücken, doch erscheint das neue Geschäftsmodell aus tierschutzethischen Gründen um einiges elefantenfreundlicher als noch vor einem Jahr.

Möglichkeiten zum Posieren für den perfekten Schnappschuss werden reichlich geboten, wie dieses Dschungel-Bett.

Besucht man das Café, bestellt man sich zuerst seine gewünschten Speisen und Getränke, bevor man Platz nimmt: zur Auswahl stehen bequeme Sitzsäcke zum Relaxen, Stühle und Bänke zum Dinieren sowie über den See gespannte Netze, die den besten Blick auf die Elefanten bieten. Die bestellten Speisen und Getränke müssen bereits bei der Bestellung bezahlt werden. Per Mikrofon werden die Gäste anschließend aufgerufen, wenn ihre Bestellung servierbereit ist. Das kulinarische Angebot umfasst neben heißen und kalten Kaffeespezialitäten auch thailändische und internationale Gerichte. Besonders beliebt bei den Einheimischen sind Pizzen, bei denen der rohe Käse von den Kellnerinnen am Tisch der Gäste mit dem Flambier-Brenner zum Schmelzen gebracht wird. Die Preise sind erfreulicherweise moderat.

Mit einer Dschungelliege, einem überdimensionierten Nest und weiteren Dekorationsideen werden den Besuchern viele Möglichkeiten für das perfekte Gruppen- oder Pärchenfoto geboten, um die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Instagram mit außergewöhnlichen Schnappschüssen zu füttern. Davon profitiert wiederum das Mong Chang Café, denn gewiss werden durch die geteilten Aufnahmen weitere Gäste angelockt.

Ein Elefantenritt durch den See kostet 300 Baht, jede Menge schaulustige Kaffee-Schlürfer gibt es gratis dazu.

Höhepunkt eines jeden Besuchs ist das Füttern der Elefanten mit Bananen, die hier natürlich zum Kauf angeboten werden. Um die grauen Riesen auf Augenhöhe mit den süßen Früchten verköstigen zu können, klettern die Besucher auf ein aus Naturmaterialien konstruiertes Podest, das wiederum alle Zutaten für den perfekten Schnappschuss bietet, um die daheimgebliebenen Facebook-Freunde und Follower mal so richtig neidisch zu machen!

Mong Chang Café @ Pattaya Elephant Village, 48/120 หมู่ที่ 7 Banglamung. Standort auf Google Maps. Täglich von 10.00–19.00 Uhr. Eintritt frei. Mehr auf Facebook.

Ein Bett im Reisfeld – auch in Pattaya

Naturidylle und Social-Media-Hit: Das Doona Café liegt an einem Reisfeld, durch das Bambusstege führen.

Ein weiteres relativ neues Ausflugsziel mit einem innovativen Geschäftsmodell ist das Doona Café nahe dem Huai-Chak-Nok-Reservoir, dessen große Beliebtheit ebenfalls in den vielen von thailändischen Nutzern auf sozialen Netzwerken geteilten Fotos begründet ist. Besonders den aus dem thailändischen Nordosten stammenden Bevölkerungsteilen, die zum Arbeiten nach Pattaya gekommen sind und seitdem fernab ihrer ländlichen Heimat in der Stadt leben, vermittelt das Themencafé ein Stück Heimatgefühl: es befindet sich nämlich mitten in einem Reisfeld! Bambusstege führen durch das während der derzeit regenreichen Monsunzeit herrlich grüne Feld und vermitteln den Besuchern das Gefühl, hunderte Kilometer entfernt von der lärmenden Touristenmetropole zu sein. Mit urigen Bambushütten und vielen ideenreichen Dekorationen werden auch im Doona Café alle Voraussetzungen für den perfekten Schnappschuss geboten.

Das Doona Café ist perfekt, um für ein paar Stunden der Hektik der Stadt zu entfliehen.

Speisen und Relaxen kann man hier ebenfalls in über das Reisfeld gespannten Netzen, in kleinen Bambushütten, in einem offenen Restaurant oder im klimatisierten Café mit Glasfassade, die einen Panoramablick auf das Reisfeld ermöglicht. Neben kalten und heißen Kaffee-Spezialitäten, Italian Soda, Mocktails, Eiscreme und Desserts wird auch eine große Auswahl an thailändischen Gerichten angeboten. Die Qualität der Speisen ist gut, die Preise günstig.

Leckere Thai-Gerichte und erfrischende Getränke dürfen beim Picknick im Reisfeld natürlich nicht fehlen.

Doona Café, 157 Banglamung. Standort auf Google Maps. Täglich von 09.00–18.00 Uhr. Eintritt frei. Mehr auf Facebook.

Relaxen am pinken Seerosenmeer

Mit dem Restaurant ครัวทองอิน befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft ein weiterer Gastronomiebetrieb in außergewöhnlicher Lage – er befindet sich nämlich mitten in einem Seerosenmeer! Hier lohnt sich der Besuch erst in den Abendstunden, denn das Lokal hat erst ab 17.00 Uhr geöffnet.

ครัวทองอิน, Pattaya City, Banglamung. Standort auf Google Maps. Täglich von 17.00–23.00 Uhr. Eintritt frei.