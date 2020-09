Auf Inlandsflügen gibt`s wieder Speisen und Getränke

Maschine von Thai Smile Airways am Bangkoker Suvarnabhumi Airport. Foto: epa/Barbara Walton

BANGKOK: Die zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) hat ihr Verbot von Speisen und Getränken, die auf Inlandsflügen serviert werden, aufgehoben.

Der Generaldirektor der Behörde, Chula Sukmanop, fügte hinzu, dass das Verbot des Verkaufs von Souvenirs ebenfalls aufgehoben worden sei. Die Fluggesellschaften müssten aber weiterhin die von den zuständigen Behörden erlassenen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhalten.

Die Ankündigung erfolgte Monate nach der Aussetzung der kommerziellen Flüge Ende April aufgrund des eskalierenden Ausbruchs von Covid-19. Daraufhin gestattete die CAAT die Wiederaufnahme von Inlandsflügen am 1. Mai. Die Fluggesellschaften durften für Flüge, die nicht länger als zwei Stunden dauern, keine Speisen und Getränke an Bord servieren. Die meisten Inlandsflüge in Thailand dauern weniger als zwei Stunden.

Selbst nach der Aufhebung des Verbots von Speisen und Getränken besteht die CAAT darauf, dass die Passagiere während der Flüge weiterhin Masken tragen müssen und die Fluggesellschaften wirksame Kabinenluftfiltersysteme installieren müssen.