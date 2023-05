Von: Björn Jahner | 25.05.23

Foto: The Bikers Café Thailand

PATTAYA: Am letzten Sonntag (21. Mai 2023) trafen sich Biker aus dem ganzen Großraum Pattaya zum diesjährigen „Gentleman’s Ride“ am Triumph Showroom in Pattaya.

Etwa 300 Besucher auf 200 Motorrädern nahmen bei der beliebten Veranstaltung teil, die bei bestem Wetter stattfand. Natürlich durfte auch das The Bikers Café Thailand bei der beliebten Veranstaltung nicht fehlen, das die Teilnehmer bei bestem Wetter kostenlos mit leckeren Speisen versorgte.

Foto: Triumph Pattaya

Fotos von dem Event finden Sie auf Facebook unter The Bikers Café Thailand und Triumph Pattaya.

Italian Scooter Meet am kommenden Sonntag

Foto: The Bikers Café Thailand

Und nicht vergessen: Am kommenden Sonntag (28. Mai 2023) veranstaltet The Bikers Café Thailand (Karte) von 11.00 bis 15.00 Uhr das Italian Scooter Meet mit den neuesten Italo-Roller-Innovationen und einem leckeren Buffet mit vielen westlichen und thailändischen Speisen für nur 249 Baht.

Foto: The Bikers Café Thailand

Mehr erfahren Sie im Artikel Italo-Roller-Fans treffen sich in Sattahip.