Von: Björn Jahner | 13.02.22



BANGKOK: Auf einen Kaffee auf Leben und Tod im Kid Mai Death Awareness Cafe in Bangkok. Die Ausstellung „Birth, Elder, Painful and Death“ soll den Besuchern helfen, die unausweichlichen Realitäten des Lebens zu erkennen, um sie an den Wert des flüchtigen Lebens und des Todes zu erinnern.