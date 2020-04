BANGKOK: Nach einem Eier-Engpass der vergangenen Tage im Metropolgebiet Bangkok scheint sich die Situation im Einzelhandel wieder zu entspannen. So ist das Nahrungsmittel seit einigen Tagen im Überfluss in den Supermärkten der Hauptstadt erhältlich, was zu einem Preissturz geführt hat:

In der Makros-Filiale in Srinakarin wurden in den letzten Tagen 30er-Großpackungen Eier zum Kampfpreis angeboten: Der Verkaufspreis wurde von 89 auf 49 Baht reduziert. Ein Hinweis darauf, dass derzeit ein Überangebot an Eiern auf dem Markt besteht, was Suthasin Amruek folgend, Präsident der Thai Egg Merchant Trade Association, auf das vorübergehende Exportverbot zurückzuführen ist, um COVID-19-Panikkäufen entgegenzuwirken. Er appelliert an das Handelsministerium, den Export von Eiern wieder zuzulassen.