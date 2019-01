Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.19

BANGKOK: Wenn auf Motorrädern transportierte Kinder einen Helm trügen, könnte die Zahl der Todesopfer in dieser Altersklasse drastisch gesenkt werden.



Davon ist Dr. Withaya Chartbanchachai als ein führender Sicherheitsexperte überzeugt. An 80 Prozent der tödlichen Verkehrsunfälle seien Motorradfahrer und Mitfahrer beteiligt. Davon seien 15 Prozent Kinder unter 15 Jahren, oder im Jahr 2.500 Todesopfer. Der Kopf mache einen großen Prozentsatz des Körpers von Kindern und Jugendlichen aus. Das bedeute, sie seien besonders bei einem Unfall anfällig für ein Kopf-Trauma oder tödliche Verletzungen. Es gehe auch darum, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass Helme gut seien. Kinder und Jugendliche könnten so Fähigkeiten und Gewohnheiten entwickeln, die sie in ihr Erwachsenenleben mitnehmen würden.

Laut Dr. Withaya gibt es für Kinder Helme in drei Größen: 1 bis 2 Jahre alt, 3 bis 5 Jahre alt und für 5 bis 11 Jahre. Er appelliert an den Staat, Eltern sollten Helme für ihre heranwachsenden Kinder umtauschen können, um den Kostenfaktor zu mindern. Eine Umfrage aus 2017 hat ergeben, dass nur 46 Prozent der Erwachsenen Helme tragen. Bei den Jugendlichen sind dies nur 18 Prozent und bei den Kleinen sogar nur 7 Prozent.