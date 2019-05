Audis E-SUV in Thailand erhältlich

Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.19

BANGKOK: Audi hat sein erstes Elektrofahrzeug für Thailand vorgestellt. Der e-tron 55 quattro ist ein Premium-SUV, der zu 100 Prozent elektrisch angetrieben wird und ab 5,099 Millionen Baht erhältlich ist.

Seit der Markteinführung in den USA im vergangenen Jahr wurden weltweit mehr als 20.000 e-trons verkauft. Der e-tron hat eine Reichweite von 417 Kilometern mit einer einzigen Ladung. „Das neue Modell wird in weiteren neuen Märkten eingeführt, darunter in Thailand, einem Markt mit hohem Potenzial für Elektrofahrzeuge mit hohem Wachstumstrend“, sagte Alexander von Waldenberg Dresel, Direktor der Audi AG für Südostasien, Taiwan und Indien. Audi ist zuversichtlich, dass die Einführung des 100-prozentigen Elektro-Premium-SUV in Thailand zu einer wichtigen Veränderung der thailändischen Automobilindustrie beitragen wird, die sich zu einer Elektrofahrzeug-Gesellschaft entwickelt.