Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.19

MAE HONG SON: Nach der Bangkok Airways hat jetzt auch die Nok Air alle Flüge zu und ab dem Flughafen Mae Hong Son wegen des dichten Smogs gestrichen.

Am späten Freitag erreichte die Menge an PM2,5 -Teilchen mit einem Durchmesser von nicht mehr als 2,5 Millimetern in dieser nördlichen Provinz 124 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Die sichere Grenze liegt bei nicht mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das Gesundheitsamt Mae Hong Son hat die Bevölkerung gewarnt, dass die Luftverschmutzung in der Provinz gefährlich ist. Die Smog-Situation sei beunruhigend. Menschen, insbesondere ältere und junge Kinder, würden gesundheitliche Auswirkungen haben. Die Behörden führen den dichten Dunst auf Waldbrände zurück. In Mae Hong Son wurden am Freitag bis zu 250 Hotspots entdeckt. Und es braucht Zeit, jedes Feuer zu löschen.