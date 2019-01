BANGKOK/LAUSANNE (dpa) - Nach dem Fußball-Weltverband FIFA hat auch das Internationale Olympische Komitee eine Freilassung des bahrainischen Fußballers Hakeem al-Oraibi aus der Abschiebehaft in Thailand gefordert. IOC-Präsident Thomas Bach habe den Fall mit dem UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi besprochen, hieß es in einer Mitteilung. Zudem habe das thailändische IOC-Mitglied Khunying Patama Leeswadtrakul seine Regierung kontaktiert.

Al-Oraibi war 2014 aus seinem Heimatland nach Australien geflüchtet, wo er politisches Asyl erhielt. Bahrain hat die Auslieferung beantragt und wirft al-Oraibi vor, in einer Polizeistation randaliert zu haben. Er bestreitet dies und gibt an, nach seiner Inhaftierung 2012 gefoltert worden zu sein. Als Grund dafür vermutet er geäußerte Kritik an einem Mitglied der Königsfamilie. Nach Thailand war er mit einem australischen Pass gereist.

Die FIFA hatte sich für eine Freilassung al-Oraibis eingesetzt. Der asiatische Fußball-Verband AFC gerät in der Angelegenheit inmitten des Asien Cups in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Druck, da sein bahrainischer Präsident Scheich Salman bin Ibrahim Al Chalifa wegen seiner Verbindungen zum Königshaus seines Heimatlandes voreingenommen sein könnte. Al Chalifa ist in seiner Funktion als AFC-Chef auch FIFA-Vizepräsident.