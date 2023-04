Wasserfest in der Naklua Road Soi 18 am Donnerstagabend. Foto: Jahner

PATTAYA: Wie bereits zu erwarten war, ließen es sich Einheimische und Touristen in Pattaya nicht nehmen, bereits am Donnerstag (13. April 2023) mit Wasser zu spritzen, obwohl das Songkran-Fest in der Touristenmetropole erst am kommenden Dienstag (18. April) und Mittwoch (19. April) stattfindet.

Während der Wasserkrieg in den Barvierteln an der Beach Road (Sois 6–8) und in der Walking Street bereits schon seit Mittwoch tobt, entfachten am Donnerstag auch in Naklua die ersten Wasserschlachten vor den Bars an der Naklua Road und in der Soi 18.

Nach diesem klitschnassen Auftakt steht fest: Bis nächsten Mittwoch wird wohl kaum einer trocken durch Pattaya laufen können – bei der derzeitigen Hitze eine willkommene Erfrischung!