BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) will die Lockerung der strengen Beschränkungen in orange-kodierten Provinzen, einschließlich Bangkok, prüfen.

Wenn der Vorschlag am Freitag vom Hauptkomitee des CCSA angenommen wird, wird die einzige maximal kontrollierte Provinz Samut Sakhon sein (Rote Zone). Diese muss weiterhin intensive Covid-19-Tests durchführen und alle Präventivmaßnahmen anwenden. Ein CCSA-Unterkomitee hat vorgeschlagen, dass einige abgelegene Bezirke von Samut Sakhon, die weit vom Zentrum des Ausbruchs entfernt liegen, die strengen Regeln für Unternehmen lockern könnten.

Bangkok, Samut Prakan, Nonthaburi und Pathum Thani sollen in die Kategorie orange fallen. Diese Provinzen könnten Lockerungen einführen, einschließlich der Erlaubnis, Essen und Alkohol in Restaurants bis 23 Uhr zu servieren, Schulen zu öffnen und eine unbegrenzte Anzahl von Gästen in Bankettsälen zuzulassen, jedoch mit strengen Präventivmaßnahmen.

Das CCSA meldete am Mittwoch einen Todesfall und 819 neue Covid-19-Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Provinz mit der höchsten Anzahl an Infektionen war Samut Sakhon (70), während sechs Fälle in Bangkok bestätigt wurden. Proaktive Tests führten zur Entdeckung von 716 Fällen - 714 in Samut Sakhon, 1 in Samut Prakan und 1 in Rayong. Der 76. Todesfall wurde als bettlägeriger männlicher Patient im Alter von 56 Jahren bestätigt, der einen ischämischen Schlaganfall hatte. Er starb am 25. Januar. Mit Stand Mittwoch ist die Zahl der Virusfälle in Thailand auf 15.465 gestiegen.