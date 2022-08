Foto: The Nation

BANGKOK: Der über der Andamanensee und dem Golf von Thailand vorherrschende Südwestmonsun wird von Montag bis Mittwoch vereinzelte starke Regenfälle in den östlichen, südlichen und zentralen Regionen bringen. Das thailändische Meteorologische Amt sagte am Montag außerdem voraus, dass der Südwestmonsun von Donnerstag bis Samstag stärker werden und mehr Regen im ganzen Land bringen wird.

Das Ministerium sagte für den Norden, Osten, Süden und die Zentralebene des Landes heftige Regenfälle voraus und warnte vor Sturzfluten und Überschwemmungen, insbesondere entlang von Wasserläufen in der Nähe von Vorgebirgen und im Tiefland.

Foto: The Nation

Unterdessen meldete das Hochwasserschutzzentrum in Bangkok am Montagmorgen, dass in Don Mueang, Sai Mai, Lak Si, Bang Khen, Bang Sue, Chatuchak, Lad Phrao, Dusit, Bang Phlat, Taling Chan, Bangkok Noi, Phasi Charoen, Bangkok Yai, Chom Thong, Thung Khru und Bang Na leichte bis mittlere Regenfälle gemeldet wurden.