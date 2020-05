Von: Björn Jahner | 31.05.20

BANGKOK: Ein riesiger Buddha mit Atemschutzmaske in Bangkok soll helfen, das Bewusstsein für das Coronavirus zu schärfen.

Seit rund einem Monat trägt die zehn Meter hohe Statue am Rande der Hauptstadt bereits ihre orangefarbene Maske – doch die Aktion der Mönche ist nicht unumstritten. „Wir haben es getan, damit die Leute, die hier vorbeikommen, sehen, dass sogar Buddha eine Schutzmaske trägt“, sagt der Mönch Phra Taweesup Santamano vom Tempel Wat Nithetratpradit. „Da der große Buddha schon von weitem zu sehen ist, trägt er dazu bei, die Menschen daran zu erinnern, Masken anzuziehen, bevor sie ihre Häuser verlassen oder den Tempel betreten“, fügte er hinzu. Die Zentralregierung hat der Bevölkerung wiederholt ans Herz gelegt, Masken zu tragen und regelmäßig Hände zu waschen. Viele Geschäfte lassen Menschen ohne Maske nicht herein. Die einstimmige Entscheidung der Mönche im Tempel Wat Nithetratpradit, ihrem Buddha eine Maske anzuziehen, kommt nicht überall gut an: „Einige sagen, es sei respektlos, den Mund des Buddha zu bedecken“, erklärt Taweesup. „Aber wir wollen eine Botschaft vermitteln und ich glaube, das ist uns gelungen.“ Er hat auch selbst Masken an Gläubige verteilt – und mit einem „Zauberspruch“ beschriftet. Es seien lediglich drei Worte gewesen, verrät Taweesup: „Covid, raus hier!“