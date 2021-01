Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.21

PHUKET: Die Bürgermeister von Patong und Phuket Town haben bestätigt, dass mit eigenem Budget alle registrierten Einwohner - thailändische und ausländische – kostenlos gegen Covid-19 geimpft werden sollen.

Der Bürgermeister von Chalong, Samran Jindapon, hatte bereits Anfang der Woche mitgeteilt, dass auch die in Chalong lebenden Ausländer kostenlos geimpft werden können, sobald die Regierung Impfstoffe zur Verfügung stellt.

Laut dem Bürgermeister von Phuket City, Somjai Suwansupana, hat die Stadtverwaltung bereits mehr als 45 Millionen Baht beiseitegelegt hat, um die rund 79.000 Menschen im Stadtbezirk zu impfen. Alle bis Ende Dezember in Phuket City registrierten Einwohner würden den Impfstoff kostenlos erhalten. Das schließe Ausländer ein.

Die Bürgermeisterin von Patong, Chalermluck Kebsup, will ebenfalls nicht auf die Zentralregierung warten. Sie sieht die kostenlose Massenimpfung, sowohl von Thais als auch von Ausländern, die als in Patong wohnhaft registriert sind, als einen wichtigen Schritt zur Wiederbelebung der Tourismusindustrie an. Patong habe bereits 30 Millionen Baht für die Impfaktion der etwa 20.000 Menschen, die in Patong registriert sind, bereitgestellt.