BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat sich mit dem Tourism Council of Thailand, Tourismusverbänden und Advanced Info Service (AIS) zusammengetan, um eine Kampagne mit dem Titel „Experience Amazing New Chapters“ zu starten, die sich an internationale Touristen und Expats richtet, teilte die TAT in einer Pressemitteilung mit.

Die TAT arbeitet mit SHA Plus- und SHA Extra Plus-zertifizierten Betrieben in den 10 Pilotprovinzen Phuket, Krabi, Phang-nga, Koh Samui, Chiang Mai, Chonburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Buriram und Bangkok zusammen, um verschiedene Pakete und Sonderangebote für internationale Touristen und Expats über die Website Tourismthailand.org/experienceamazing anzubieten.

Neben speziellen Angeboten haben Reisende die Chance, luxuriöse Unterkunftspakete von Hotels und Resorts in ganz Thailand im Wert von mehr als 100.000 Baht zu gewinnen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

„Experience Amazing New Chapters“ wird offiziell bis August 2022 für Sonderangebote zur Verfügung stehen“, so die TAT.