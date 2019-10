STRAßBURG (dpa) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg im vergangenen Dezember einen Polizisten und einen Zivilisten für deren Mut ausgezeichnet. Die beiden Männer erhielten den Orden der Ehrenlegion am Dienstag von Macron in der Elsass-Metropole, wie die Regionalzeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» berichtete.

Der heute 28 Jahre alte Damian Myna habe 13 Messerstiche erlitten, als er versuchte, den islamistischen Attentäter Chérif Chekatt zu entwaffnen, berichtete «DNA». Der Polizist sei an der Verfolgung des Täters beteiligt gewesen, bevor dieser getötet wurde. Beide Männer stünden für ein Frankreich, dass sich von der Angst nicht besiegen lasse, habe Macron bei der Auszeichnung gesagt.

Der Verdienstorden wurde 1802 von Napoleon geschaffen und ist die höchste Auszeichnung Frankreichs. Bei dem Anschlag in Straßburg waren im Dezember fünf Menschen getötet und weitere verletzt worden. Zwei Tage später wurde Chekatt bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.