Attentäter können künftig Aufenthaltsrecht verlieren

TEL AVIV: Verurteilten Attentätern kann künftig das Aufenthaltsrecht in Israel oder die Staatsbürgerschaft entzogen werden. Das Parlament in Jerusalem billigte am Mittwoch mit überwältigender Mehrheit ein entsprechendes Gesetz, das sich auf Attentäter bezieht, die finanzielle Unterstützung von der palästinensischen Autonomiebehörde erhalten. Das Gesetz sieht auch ihre Abschiebung in palästinensisch kontrollierte Gebiete vor. 94 von 120 Abgeordneten stimmten dafür und zehn dagegen. Der Rest war abwesend oder enthielt sich.

Das Gesetz betrifft vor allem Palästinenser im arabisch geprägten Ostteil Jerusalems, die oft über eine israelische Identitätskarte, aber selten die Staatsbürgerschaft verfügen. Auch ein großer Teil der Opposition stimmte für den Vorstoß. Seew Elkin von der Nationalen Union sagte: «Es gibt kein gerechteres Gesetz. Die Realität, in der ein Einwohner oder Staatsbürger Israels eine Waffe nimmt und tötet, und dann ein Gehalt von der palästinensischen Autonomiebehörde bekommt, ist krankhaft und verrückt.»

Der arabische Abgeordnete Ahmed Tibi kritisierte das Gesetz nach Medienberichten dagegen während der Sitzung. «Der Mörder des Ministerpräsidenten wird nicht abgeschoben?», fragte er. Er bezog sich damit auf Jigal Amir, einen jüdischen Fanatiker, der 1995 den damaligen Regierungschef Izchak Rabin am Rande einer Friedenskundgebung erschossen hatte.

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist extrem angespannt. Seit Beginn des Jahres wurden neun Israelis und eine Ukrainerin bei Anschlägen von Palästinensern getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 48 Palästinenser ums Leben - sie wurden etwa bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee oder nach eigenen Anschlägen erschossen.

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.