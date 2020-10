Eine Ausländerin wird bei ihrer Ankunft am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok vom medizinischen Personal ihres gebuchten ASQ-Hotels in Empfang genommen. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Der Vorsitzende der Vereinigung thailändischer Reisebüros (ATTA), Wichit Prakopkoson, hat an die Regierung appelliert, die Zwangsquarantäne für ausländische Touristen im Dezember aufzuheben.

Wichit glaubt, dass 100.000 Touristen pro Monat in das Königreich kommen würden, sollte die 14-tägige Quarantäne abgeschafft werden. ATTA liegen Anfragen besonders aus dem chinesischen Festland und aus Taiwan vor. Die Urlauber wollten einen kurzen Aufenthalt buchen und würden der Tourismusbranche Einnahmen in Höhe von 5 Milliarden Baht pro Monat bringen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass es viele Länder mit einem geringen Virusrisiko gibt, so die Volksrepublik China. Chinesen wollten in hoher Zahl zum chinesischen Neujahrsfest Anfang kommenden Jahres nach Thailand kommen.

Der Besuch von Ausländern ohne Quarantäne sei möglich, wenn Touristen in Gruppen gehalten würden, wenn sie nur in ausgewählten Gebieten zugelassen würden und wenn sichergestellt werde, dass es gute Rückverfolgungs- und Testmethoden gebe.

Wichit glaubt nicht, dass das spezielle Touristenvisum (STV) viele Ausländer nach Thailand locken wird. Urlauber wollten sich nicht mit dem Papierkram für eine Einreise in das Königreich herumschlagen.