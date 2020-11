Von: Redaktion DER FARANG | 17.11.20

BANGKOK: Die Association of Thai Travel Agents (ATTA) warnt, etwa zwei Millionen Menschen könnten in der Tourismusbranche arbeitslos werden, wenn nicht künftig ausländische Touristen in großer Zahl in Thailand urlaubten.

ATTA-Präsident Wichit Prakobkosol reichte beim Ministerium für Tourismus und Sport eine Petition ein, mit der er die Regierung auffordert, Reisenden aus 22 Provinzen Chinas, die vor Covid-19 sicher seien, die Einreise zu gestatten. Zu den Provinzen gehören Zhejiang, Anhui, Chongqing, Hebei, Hubei, Hunan und Fujian. Wichit fügte hinzu, nach Öffnung der Grenzen durch die Regierung würden allein aus diesen 22 Provinzen monatlich 300.000 Touristen in das Königreich kommen. Sie würden dem Land im Monat Einnahmen in Höhe von über 15 Milliarden Baht bringen.