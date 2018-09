Atomstreit: Südkorea fordert von USA und Nordkorea mutige Schritte

SEOUL (dpa) - Südkoreas Präsident Moon Jae In hat die USA und Nordkorea zu «mutigen Entscheidungen» in ihren stockenden Verhandlungen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm aufgerufen.



«Nordkorea muss die atomare Abrüstung in Angriff nehmen, und die USA müssen ein günstiges Umfeld durch begleitende Maßnahmen schaffen», sagte Moon bei einer Kabinettssitzung am Dienstag. Südkorea wolle die von US-Präsident Donald Trump wie auch vom nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un gewünschte Vermittlerrolle übernehmen. Doch müsse erst die Kommunikation zwischen diesen beiden Ländern aktiver werden, wurde Moon von seinem Büro zitiert.

Moons Appell kam eine Woche vor seinem Gipfeltreffen mit Kim. Das dritte Treffen zwischen beiden in diesem Jahr findet vom 18. bis zum 20. September in Pjöngjang statt. Die weitere Entwicklung in den innerkoreanischen Beziehungen hängt auch wesentlich von Fortschritten bei den Gesprächen zwischen den USA und Nordkorea ab. Sein Treffen mit Kim müsse einen weiteren «großen Schritt» in Richtung einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel bringen, sagte Moon.

Am Montag hatte Trumps Sprecherin Sarah Sanders bekanntgegeben, das Weiße Haus und die Regierung Nordkoreas bereiteten ein zweites Spitzentreffen zwischen dem US-Präsidenten und Kim vor. Details nannte sie nicht. Kim und Trump waren am 12. Juni in Singapur erstmals zu einem historischen Gipfel zusammengekommen. Kim bekräftigte zwar seine Bereitschaft zur «Denuklearisierung». Bisher gab es jedoch keine konkreten Zusagen, wie und bis wann abgerüstet werden solle. Nordkorea verlangt von Washington unter anderem Sicherheiten.