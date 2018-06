Atomenergiebehörde ermuntert Iran zu höchster Kooperation

WIEN (dpa) - Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat den Iran nach dem Ausscheren der USA aus dem Atom-Deal zu guter Zusammenarbeit mit der Behörde ermuntert.



«Zeitgerechte und proaktive Kooperation» in der Frage des Zugangs zu Atomanlagen werde die Umsetzung aller möglichen Inspektionen erleichtern und das Vertrauen erhöhen, sagte IAEA-Chef Yukiya Amano am Montag zu Beginn des Gouverneursrats der UN-Behörde. Zugleich ließ Amano offen, ob sich Teheran in den vergangenen Monaten weniger kooperativ verhalten habe.

Die IAEA hatte erst kürzlich der Islamischen Republik erneut das Einhalten aller Auflagen der Atom-Vereinbarung von 2015 bescheinigt. Aufgrund des Abkommens unterliegt das iranische Atomprogramm einer weltweit einzigartigen strengen Überwachung, um jegliche Gefahr des Baus einer Nuklearwaffe zu bannen.

US-Präsident Donald Trump sieht den Deal als unzureichend an. Nach dem Ausscheren der USA aus der multilateralen Vereinbarung hat Washington Wirtschaftssanktionen gegen Teheran wieder in Kraft gesetzt. Alle anderen Partner des Abkommens - Russland, China, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, die EU und der Iran - sind bestrebt, die einst als historisch gefeierte Rüstungskontrollvereinbarung am Leben zu erhalten.