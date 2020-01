Von: Redaktion DER FARANG | 10.01.20

BANGKOK: Ab 15. Januar werden alle magnetischen ATM-Karten ungültig.

Damit läuft die Frist zur Umstellung auf Chipkarten ab, teilte Siritida Panomwon na Ayudhya, stellvertretende Gouverneurin für Politik und Finanzen der Bank von Thailand, mit. Die Zentralbank hat in Zusammenarbeit mit der Thai Bankers Association und Finanzinstituten die Karteninhaber aufgefordert, ihre Magnetkarten in Chipkarten umzutauschen. Die neuen Karten erhöhen die Sicherheit der Kredit- und Debitkarten und verhindern Kartenbetrug und Karten-Skimming.



Die Umstellung sollte bis Ende 2019 abgeschlossen sein, doch landesweit sind noch rund 20 Millionen Magnetkarten im Umlauf. Besitzer von Magnetkarten können ihre Karten in jeder Filiale ihrer Bank oder in Finanzinstituten kostenlos eintauschen. Erforderliche Dokumente sind ein Personalausweis oder der Reisepass, die vorhandene Magnetkarte und ein Banksparbuch. Nach dem 15. Januar werden Magnetkarten an Geldautomaten und Kreditkartenautomaten in Einzelhandelsgeschäften unbrauchbar. Karteninhaber können jedoch weiterhin Bargeld an Bankschaltern abheben.