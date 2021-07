BANGKOK: Ein weiterer Rückschlag für die schleppende Impfkampagne in Thailand: Der lokale Impfstoffhersteller AstraZeneca will den Zeitplan für die Lieferung von 61 Millionen zugesagten Dosen des Impfstoffs um fünf Monate verlängern.

Laut dem stellvertretenden Gesundheitsminister Sathit Pitutacha kann AstraZeneca derzeit 15 Millionen Dosen pro Monat in seiner Produktionsstätte in Nonthaburi herstellen. Das Unternehmen hatte zugesagt, 40 Prozent dessen, was dort produziert wird, in Thailand zu belassen. „Wir wollen 10 Millionen Dosen im Monat, der ursprüngliche Plan war 10 Millionen Dosen", informierte Sathit. Einen Tag zuvor hatte die Regierung erklärt, sie erwäge, den Export des lokal hergestellten Impfstoffs von AstraZeneca zu beschränken, um den eigenen Virenausbruch zu bekämpfen.

Die Einführung des Hauptimpfstoffs von AstraZeneca begann letzten Monat, und nur etwa 5 Prozent der Bevölkerung von mehr als 66 Millionen Menschen sind bisher vollständig geimpft.