Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha. Foto: The Nation

BANGKOK: Das Department of Disease Control (DDC) wird Thailands erste Charge des AstraZeneca-Impfstoffs in den nächsten Tagen zur Verwendung freigeben, teilte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Montag mit.

Premierminister Prayut Chan-o-cha wird wahrscheinlich der erste sein wird, der den Impfstoff am Donnerstag (11. März) erhält. Thailand hat den AstraZeneca-Impfstoff für Menschen über 60 Jahre zugelassen, während der Sinovac-Impfstoff für jüngere Menschen verwendet wird. Der 66 Jahre alte Prayut soll seine AstraZeneca-Spritze im Bamrasnaradura Institut für Infektionskrankheiten in Nonthaburi erhalten.

Anutin hat bestritten, dass die Regierung den Import von Covid-19-Impfstoff durch den privaten Sektor blockiere. Die private Beschaffung des Impfstoffs sei eine gute Idee, aber die Unternehmen müssten eine Erlaubnis beantragen und das Impfkontrollsystem befolgen, einschließlich der Überwachung auf Nebenwirkungen in den ersten 30 Minuten nach der Impfung.